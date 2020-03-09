Başkan Ensarioğlu’ndan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Ucaş’a geçmiş olsun ziyareti

MemurSen Diyarbakır İl temsilcisi ve SağlıkSen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş’ın babasını tedavi gördüğü hastanede yönetimi ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş; MemurSen ve SağlikSen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve yönetimine ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, babasının rahatsızlığından dolayı Diyarbakır’a getirdiği andan itibaren başkan Ensarioğlu’nun kendilerine yardımcı olup, zaman ayırdığını belirtti. Ucaş, "Bu gün bir kez daha gördüm ki bizler SağlıkSen ailesi olarak gerçekten büyük bir aileyiz. Babamın tedavi sürecinde gerek Nurhak Ensarioğlu başkanım olsun gerekse yönetimi ve Diyarbakır’daki sağlik teşkilatımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.