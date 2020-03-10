Şırnak’ta cezaevi firarisi 4 kişi yakalandı

Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan 4 kişi Şırnak’ın Cizre ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “10 Mart 2020 günü Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 tutuklunun kaçtığı bilgisi alınması üzerine tutuklu firarilerin yakalanmalarına yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde; yağma (gasp) suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası mevcut olan B.O. ile uyuşturucu madde kullanmak ve kabul etmek suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası mevcut olan M.E.Ö, S.A. ve S.D. isimli firariler Cizre İlçemizde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştır” denildi.
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