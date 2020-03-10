Şırnak’ta cezaevi firarisi 4 kişi yakalandı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan 4 kişi Şırnak’ın Cizre ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “10 Mart 2020 günü Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumundan 4 tutuklunun kaçtığı bilgisi alınması üzerine tutuklu firarilerin yakalanmalarına yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde; yağma (gasp) suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası mevcut olan B.O. ile uyuşturucu madde kullanmak ve kabul etmek suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası mevcut olan M.E.Ö, S.A. ve S.D. isimli firariler Cizre İlçemizde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.