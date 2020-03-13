Uludere Belediyesi fiyat fırsatçılığına izin vermemek için denetimlerini sıklaştırdı

Şırnak'ın Uludere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ile gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Uludere Belediyesi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri koronavirüsü bahane ederek ürünlerinde fahiş fiyat atışların önüne geçmek amacıyla market, pastane, lokanta, restoran ve benzeri iş yerlerinde yapılan denetimlerde fiyat tarifeleri incelendi, tarifesi bulunmayan ya da herkesin görebileceği yerlerde olmayan işletmelere uyarılarda bulunuldu. İşletmelerin bağlı bulundukları odalardan fiyat tariflerini temin etmesi istendi. Bazı vatandaşların koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla en çok tüketilen kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil gibi ürünlerin fiyatların fazla olduğu yönünde şikayetleri üzerine zabıta ekipleri ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, faturaları ve raflardaki ürünlerin fiyatlarını inceleyip işletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Koronavirüsüne karşı hijyen sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışı şikayeti üzerine alışveriş merkezleri ve marketlerde fiyat denetimi yapıyoruz. Bu anlamda bazı satıcılarımıza, firmalarımıza gittik. Yapmış olduğumuz çalışmalar fiyatların etiketlerin üzerindeki fiyatların ve geçmişe dönük fiyatların karşılaştırılması sonucunda haksız bir rekabetle karşı karşıya kalan tüketicilerimiz için bunları denetliyoruz. Bunun ile ilgili çalışmalarımız ilçemizde devam edecek. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsinler ki, tüketiciye haksız bir şekilde satış yapan firmalar cezalandırılacaktır" dedi.

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