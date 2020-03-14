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Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi

İHA

Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği tarafından Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye simülasyon aracı ile uygulamalı trafik eğitim verildi.
Şırnak Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen emniyet kemeri farkındalığının arttırılması amacıyla simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim kapsamında Silopi Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği Silopi Vali Kamil Acun Lisesinde 400 öğrenciye eğitim verdi.

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