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Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı

İHA

Şırnak'ta 915 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı

Şırnak’ta 915 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 915 Mart arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 gram eroin, 1 adet suboxone hap, 9,13 gram afyon sakızı, 6 adet fişek, bin 75 paket bandrolsüz sigara, 5 adet cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 adet muhtelif giyim eşyası, 78 adet muhtelif süs eşyası, 24 adet diğer inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet muhtelif mutfak malzemesi, 90 adet tıbbi malzeme ve 720 lira değerinde banknot ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 27 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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