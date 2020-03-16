Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

İHA

– Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

– Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 17 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK’ya yönelik operasyonda toplam 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edildi, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 kişi ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı
Eşi, 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit oldu, mücadelesi ile yılın kadını seçildi Şırnak Beytüşşebap'ta Hatice Acar, 1993 de kardeşini 2007’de eşi, 3 çocuğu ve bir kardeşini daha kaybetti Eşi, çocukları ve kardeşini kaybetmenin acısına dayanamayan Acar, kısmi felç geçirdi
YEREL HABERLER Eşi, 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit oldu, mücadelesi ile ...
Silopi'de hastane ve okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Silopi'de hastane ve okullar dezenfekte edildi
(Görüntülü) Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silopi'de koronavirüse karşı ...
Şırnak Gazeteciler Cemiyetinde yeni başkan Mir oldu
YEREL HABERLER Şırnak Gazeteciler Cemiyetinde yeni başkan Mir oldu
Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Silopi'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon
Şerafettin Elçi Havalimanı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Şerafettin Elçi Havalimanı dezenfekte edildi
Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi
YEREL HABERLER Silopi'de öğrencilere simülasyon aracı ile uygulamalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X