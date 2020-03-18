Şenoba'da çay taştı bahçeler su altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şenoba'da çay taştı bahçeler su altında kaldı

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan Hizil Çayı, sağanak yağış sonrası taştı. Taşkın nedeni ile bahçeler su altında kaldı.

Şenoba'da çay taştı bahçeler su altında kaldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan Hizil Çayı, sağanak yağış sonrası taştı. Taşkın nedeni ile bahçeler su altında kaldı.
Şenoba beldesinde bulunan Hizil Çayı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile taştı. Çay kenarında bulunan bahçeler ve oturma alanları sular altında kaldı. İnsanların üzerinden geçmesi için kütüklerle yapılan köprüler akıntıya kapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beytüşşebap’ta kar yağışı
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta kar yağışı
Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı
(Görüntülü) Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon
YEREL HABERLER (Görüntülü) Beytüşşebap'ta koronavirüse karşı ...
Kaçak avcılara ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcılara ceza
Beytüşşebap'ta korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta korona virüs önlemi
Uludere Belediyesinde dezenfekte seferberliği
YEREL HABERLER Uludere Belediyesinde dezenfekte seferberliği
Rezan Sinjari: "Iraklılar marka tanıtımında kendilerinden birini görmek istiyor"
YEREL HABERLER Rezan Sinjari: "Iraklılar marka tanıtımında ...
Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama
Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta polis ve jandarmadan 'kaçakçılık' ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı
Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 27 gözaltı
Eşi, 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit oldu, mücadelesi ile yılın kadını seçildi Şırnak Beytüşşebap'ta Hatice Acar, 1993 de kardeşini 2007’de eşi, 3 çocuğu ve bir kardeşini daha kaybetti Eşi, çocukları ve kardeşini kaybetmenin acısına dayanamayan Acar, kısmi felç geçirdi
YEREL HABERLER Eşi, 3 çocuğu ve 2 kardeşi şehit oldu, mücadelesi ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X