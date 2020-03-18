Şenoba'da çay taştı bahçeler su altında kaldı

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bulunan Hizil Çayı, sağanak yağış sonrası taştı. Taşkın nedeni ile bahçeler su altında kaldı.

Şenoba beldesinde bulunan Hizil Çayı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeni ile taştı. Çay kenarında bulunan bahçeler ve oturma alanları sular altında kaldı. İnsanların üzerinden geçmesi için kütüklerle yapılan köprüler akıntıya kapıldı.

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