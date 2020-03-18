Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 1. Lig yarı finalinin ilk maçını aldı

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Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi erkek voleybol takımı, 1. Lig yarı final ilk maçında Haliliye Belediyesi erkek voleybol takımını 32’lik setlerle mağlup etti.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig yarı final grubunda mücadele eden belediyemiz erkek voleybol takımı ile Haliliye Belediyesi arasında oynanan zorlu karşılaşmada, Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı rakibini 32'lik setlerle yenmeyi başardı.

Başarının tesadüf olmadığını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Bu galibiyette emeği geçen oyuncularımız ve teknik heyetimizi kutlar. Efeler Ligi yolunda başarılar dilerim” dedi.

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