Cizre’de yağmurlama hattı boruları döşendi

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, yağmurlama hattı boruları döşendi.

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesinde yağmurlama hattı borularını döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sur Mahallesi 737. sokakta 400’lük beton boru yağmurlama hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yağmurlama çalışmaları kapsamında ekipler tarafından yer altına döşenen 400’lük boru hatlarıyla suyun tahliye edilmesi hedeflenirken, su baskınlarının önüne geçilmesi ve su birikintileri nedeniyle araç ile yaya trafiğini olumsuz şekilde etkilenmemesinin de önüne geçileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.