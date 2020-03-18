Sağanak yağış şelale oluşturdu

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, dağlarda şelaleler oluşturdu.

Uludere'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden, yağış sonrası dağlarda şelalelerin oluştuğu görüldü. Metrelerce uzunlukta oluşan şelaleleri gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılıp bu anı fotoğrafladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.