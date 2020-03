Cizre’de 12 zehir taciri tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 zanlıdan 12’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cizre Cumhuriyet Savcılığı koordinesi ile uzun bir süreden bu yana takip ettikleri sokak torbacılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona uyuşturucuya duyarlı narkotik köpeği Tina'da katıldı. Eş zamanlı operasyonda Muhammed S., Selahattin E., Veli İ., Hüseyin K., Kadri A., Halil Y., Veli A., Murat C., Bilal Y., Ömer Faruk B., Yasin G., Ahmet C., Bedirhan Ö., İbrahim Y., Baran T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 60 gram eroin,100 gram metamfetamin,16 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi, 2 adet ölçek, 1 adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 35 bin 900 lira suç unsuru satışından temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed S., Selahattin E., Veli İ., Hüseyin K., Kadri A., Halil Y., Veli A., Murat C., Bilal Y., Ömer Faruk B., Yasin G., Ahmet C., isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bedirhan Ö., İbrahim Y., Baran T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

