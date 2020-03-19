Hikmat Kucher: "Moda dünyasında kültürler ön palana çıkarılmıyor"

Iraklı mankenlerden Hikmat Kucher, moda dünyasında kültürlerin ön plana çıkarılmadığını bu nedenle Iraklı mankenlerin de kullanılmasının dünyada bir çığır açtığını söyledi.

Iraklı model Hikmat Kucher, moda dünyasının şimdiki mankenleri daha normal bir şekilde sunduğunu söyledi. Kucher, “Belki göründüğü kadar iddialı durmuyor, çünkü geldikleri kültür çok ön plana çıkartılmıyor. Doğu Avrupalı ya da Amerikalı bir manken nasıl sunuluyorsa, öyle sunuluyorlar ve bence bu müthiş olumlu bir şey. Bu şekilde kültürler arasındaki uçurum en aza indirgenmiş oluyor. Markalar ve bu işten para kazananlar para neredeyse, oraya gider. Şu anda da Arap ülkelerinde çok miktarda para var. O yüzden de pazarı genişletmek için her alanda olmak için çalışmalar yürütüyorlar” dedi.

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