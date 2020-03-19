Uludere'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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Emin BAL/ULUDERE(Şırnak),(DHA) ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 225 gram eroin, 11 metamfetamin ve 147 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Uludere EMİN BAL

2020-03-19 16:20:33



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