Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

DHA

Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Irak'a açılan 2 gümrük kapısından biri olan Habur Sınır Kapısı, 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 taraflı geçişe kapatıldı. Sınır kapısında, uzun araç kuyruğu oluşurken, TIR parkında bekleyen sürücülerin ise taşıdıkları yükleri Irak'a ulaştırma girişimleri sürüyor. Türk şoförler, araçlarını, Irak´ın Halil İbrahim Gümrüğü ile Habur Sınır Kapısı arasındaki köprünün sınır çizgisine götürüp, Irak'tan gelen şoförlere teslim ediyor. Türk şoförler geri dönerken, Iraklı şoförler ise aracı ülkesine götürüyor. Irak´tan gelen araçlar da gümrük sahasında dezenfekte işlemine tabi tutulduktan sonra yurda giriş yapabiliyor.
4 bin aracın bulunduğu Habur Sınır Kapısı'ndan günde yaklaşık 500 aracın Irak'a giriş yaptığı öğrenilirken, TIR parkında bekleyen şoförler ise koronavirüs nedeniyle önlemler aldıklarını söyledi.
İstanbul'dan Irak'ın Zaho kentine yük taşıdığını söyleyen TIR şoförü Yusuf Polat, "Buraya ilk gelişimiz. Irak'a gitmesi gereken aracımızı sınır çizgisine götürüp, başka bir şoföre teslim edeceğiz. Geri dönüşümüz ne zaman olur onu bilmiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2020-03-20 10:50:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 ...
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 30 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 30 kişi tutuklandı
Uludere'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Uludere'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama
Hikmat Kucher: "Moda dünyasında kültürler ön palana çıkarılmıyor"
YEREL HABERLER Hikmat Kucher: "Moda dünyasında kültürler ön palana ...
Cizre’de 12 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Cizre’de 12 zehir taciri tutuklandı
Şırnak'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Sağanak yağış nedeniyle Habur Çayının debisi yükseldi
YEREL HABERLER Sağanak yağış nedeniyle Habur Çayının debisi yükseldi
Sağanak yağış şelale oluşturdu
YEREL HABERLER Sağanak yağış şelale oluşturdu
Cizre’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
YEREL HABERLER Cizre’de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği
(Görüntülü) Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su ...
Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı
YEREL HABERLER Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı
Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile kapandı
YEREL HABERLER Uludere-Şırnak karayolu, sağanak yağış nedeni ile ...
Binlerce solucan kar üstüne çıktı, vatandaş paniğe kapıldı
YEREL HABERLER Binlerce solucan kar üstüne çıktı, vatandaş paniğe ...
Cizre’de yağmurlama hattı boruları döşendi
YEREL HABERLER Cizre’de yağmurlama hattı boruları döşendi
Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 1. Lig yarı finalinin ilk maçını aldı
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi erkek voleybol takımı 1. Lig yarı ...
Karzan Ibrahim Shingaly: "Iraklı mankenler yükselişte"
YEREL HABERLER Karzan Ibrahim Shingaly: "Iraklı mankenler ...
Beytüşşebap’ta kar yağışı
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta kar yağışı
Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar yolda kaldı
Şenoba'da çay taştı bahçeler su altında kaldı
YEREL HABERLER Şenoba'da çay taştı bahçeler su altında kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X