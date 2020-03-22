Şırnak’ta karla mücadele mart ayında devam ediyor

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile Uludere ilçesi arasında bulunan yüksek rakımlı yolda ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.

Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Uzungeçit beldesindeki Suvara Meşa geçidinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Her iki ilçeyi birbirine bağlayan yol kar yağışı nedeniyle sürekli kapanınca karayolları ekipleri kar püskürtme aracıyla yolları açmaya başladı. Ekiplerin iki günlük çalışmasının ardından kapalı olan yollar tekrar ulaşıma açıldı.

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