Silopi esnafından sağlık personeline destek



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK´ın Silopi ilçesi esnafı, devlet hastanesine sağlık personeli için içecek, kolonya, galoş ve peçete götürdü.

Silopi esnafı, koronavirüs nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına destek amacıyla içecek, kolonya, galoş ve peçete alarak, devlet hastanesine geldi. Esnaf, malzemeleri hastane yönetimine teslim etti. Esnaftan Mesut İmrak, "Amacımız koronavirüs hastalığıyla ilgili en çok sağlık ve psikolojik olarak etkilenecek olan sağlık personellerimizin moral, motivasyon ve enerjilerini yüksek tutmaktı. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tek kullanımlık sular, galoş peçeteler, meyve suyu getirdik. Amacımız yardım değil sağlıkçılara farkındalık oluşturmak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-03-22 16:33:56



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