Uludere Kaymakamlığı yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamlığı sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Uludere Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığının aldığı 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerine kısıtlamayasaklama getirilmesinin ardından Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yaşlıları tespit ederek ihtiyaçlarını karşıladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Devletimiz büyüklüğünü her zamanki gibi göstermiş imkanlarını vatandaşlarına seferber etmiştir. 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olan sağlıkları açısından sokağa çıkması yasaklanan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alındı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarımız 155, 112 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilirler. Allah devletimize zeval vermesin, milletimiz başta olmak üzere ve tüm insanlığı bu salgından muhafaza eylesin" dedi.

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