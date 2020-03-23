Dile Elektrik, Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin Gökçe köyünde yaşayan 8 ailenin enerjisiz kalmaması için imkanlarını seferber etti. Yolu kardan kapalı olan bölgeye katır sırtında ulaşabilen ekipler zorlu bir çalışmanın ardından arızayı gidererek köye yeniden elektrik vermeyi başardı.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla evde kalan abonelerine kesintisiz enerji sağlamak için çalışan Dicle Elektrik, öte yandan zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor. Şırnak’ın sınır ilçesi olan Beytüşşebap’a 23 kilometre mesafede bulunan Gökçe köyünde elektrik taşıyan enerji nakil hattı 3 gün önce yoğun kar nedeniyle koptu. Köyle iletişime geçen Dicle Elektrik Dağıtım Beytüşşebap İşletme Yöneticiliği, 47 haneli köyde olumsuz kış şartları yüzünden sadece 8 ailenin kaldığını, diğerlerinin mevsim başında ilçe veya diğer köylere göçtüğü bilgisini aldı.

Yaşanan arızayı giderebilmek için araçlarla yola çıkan ekipler 1 metreye ulaşan kar nedeniyle birkaç denemeye rağmen geri dönmek zorunda kaldı. İşletme Şefi Mesut Ataman’ın başında bulunduğu ekip dün bir kez daha arızayı giderebilmek için araçlarla yola çıktı. Ancak 15’nci kilometrede yine yolda kaldı. Ekipler bu kez çözüm olarak katırlardan yararlanmak istedi. Köylülerle iletişime geçilerek katır getirmeleri istendi. Köylülerin kısa sürede getirdiği katırlara yüklenen malzemeler zorlu bir yolculuğun ardından arızanın gerçekleştiği yere ulaştırıldı. Gün boyu devam eden çalışmanın sonunda arıza giderilerek iletim hattı yenilendi ve 8 aboneye yeniden elektrik enerjisi verildi.

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