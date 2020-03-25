Silopi´de taksi ve minibüs şoförlerine maske ve eldiven



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde koronavirüse karşı minibüs ve taksi şoförlerine maske ve eldiven dağıtıldı.

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, il ve ilçelerde faaliyet yürüten esnafa yönelik maske ve eldiven dağıtım kampanyası başlattı. Bu kapsamda Silopi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı ilçede faaliyet yürüten taksici ve minibüsçü esnafına maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirdi. Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, koronavirüs salgının önlenmesi mücadelesine katkı sunmak amacı ile maske ve eldiven dağıtma kampanyası başlattıklarını açıklayarak, "Bu kapsamda Silopi Şoförler Odamız bugün ilçemizde taksici ve minibüsçü esnafımıza maske dağıtım yapmıştır. Bundan sonra diğer ilçelerimizde de bu faaliyetimiz devam edecektir. Ülke olarak dayanışma içerisinde bu belayı da atlatacağımıza inanıyor ve yetkililerimizin sesine kulak vermeliyiz. Bunu en kısa zamanda atlatmak için `evde kal Türkiye´ diyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2020-03-25 16:01:28



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