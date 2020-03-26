Cizre Belediyesi temizlik mesaisine gece de devam ediyor

18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi ilanı Resmi Gazete'de

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile temizlik çalışmalarına gece de devam ediyor.

Cizre Belediyesi korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından önlem amaçlı cadde yıkama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gündüz mesailerine ek olarak gece saatlerinde de vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzzet Keser Caddesi ile kaldırımlar köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.