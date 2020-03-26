Uludere'deki eczaneden korona virüse karşı naylonlu önlem

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir eczanede yeni tip korona virüs salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını önlemek amacıyla şeffaf naylon çekilerek önlem alındı.

Uludere Devlet Hastanesi karşısında eczacılık yapan Vedat Fırat, aldığı tedbirle korona virüse karşı hem kendisinin ve çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor. Eczaneye giren müşteriler, çalışanlarla küçük gişeden iletişim kuruyor. Korona virüs nedeniyle herkesin tedbir alması gerektiğini belirten eczane sahibi Vedat Fırat, "Bizim eczanemiz dar olduğu için hastalarla temasımız çok sık oluyordu. Müşterilerle aramıza mesafe koyduk, şeffaf naylonla alınan önlemimiz olumlu karşılandı. Hastalar ve kendimiz için bu önlemi aldık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.