(Görüntülü) Silopili çocuklardan yaşlı kılığında 'evde kal' mesajı

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ta, Çalışkan Anaokulu öğrencileri, yaşlı kılığına girip 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları için videolu çağrıda bulundu. Miniklerin çağrısı hem güldürdü hem de beğeni topladı.Silopi ilçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik uygulanan kısıtlamanın ardından bazı kişilerin dışarı çıkmaya devam etmesi üzerine Çalışkan Anaokulu öğrencileri video hazırladı. Minik öğrenciler, dede ve nine kılığına girerek, yaşlılara sosyal içerikli mesaj gönderdi. Minikler, "Dedeciğim, nineciğim evden çıkmayın. Sizi çok seviyoruz" dedi. Miniklerin gülümseten hallerinin yansıdığı video izleyenler tarafından beğenildi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi

2020-03-27 16:04:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.