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Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.

Korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesinde korona virüs nedeni ile 5 bin insan evine çekildi.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını Türkiye'de de etkisini gösterirken, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki insanlar virüsten korunmak ve salgını azaltmak için evlerine kapandı. 5 bin nüfusa sahip Hilal beldesinde zorunlu olmadıkça kimse evinden çıkmıyor. Diğer şehirlerden gelen insanlar belediyeye bildirilip doktor kontrolünden geçirildikten sonra beldeye girişi sağlanıyor. Beldede market dışında hiçbir işletme açılmıyor. Beldedeki durum aynı zamanda belediyeye ait beldenin her yerinde olan şehir polis kameralarından izlenip günde 12 kez de drone ile görüntüleniyor.
Çekim esnasında rastlanılan Musa Benek, evin zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıktığını söyledi. Benek, kendilerinin ve belde halkının evde kal çağrısına uyduğunu ve zorunlu ihtiyaç için markete gittiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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