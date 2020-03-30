Şırnak’ta zehir tacirlerine darbe: 12 gözaltı

Şırnak’ta 2329 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 2329 Mart arasında merkez ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 16,32 gram esrar, 15,51 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 20 adet cep telefonu ile 20 adet cep telefon aksesuarı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçlarından, 1 şüpheli Kaçakçılık suçlarından, 1 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alınarak ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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