Şırnak’ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adli makamlarca, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şüpheli de ilgili birime teslim edildi.
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