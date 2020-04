Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını arttırdı. Belediye ayrıca virüsten korunmak için alınması gereken önlemlerle ilgili 30 bin el broşürü, 10 bin kitapçık ve 6 bin afiş bastırarak vatandaşlara dağıtıyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki resmi kurumlar, ana arterler, duraklar, pazar yerleri ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı. Özel olarak kurulan ekip tüm gün boyunca ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Cizre Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında, hizmetten faydalanan vatandaşlar başta olmak üzere ilçedeki tüm vatandaşlara dağıtılan bilgilendirme broşürü ile korona virüsten korunmaya yönelik yapılacaklar da anlatılıyor. Ayrıca bastırılan afişler de billboardlara, binalara, marketlere ve apartman girişlerine asılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Davut Sinanoğlu, “Korona virüs başta olmak üzere virüs ve bakterilere karşı önlemlerimizi arttırdık. İlçemizin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı dezenfeksiyon ekiplerimiz ilçemizin her noktasındaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı virüse karşı önlemlerle ilgili bilgileri de el broşürü, kitapçık ve afiş haline getirerek vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık” dedi.

