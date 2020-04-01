Tedavi edilen 3 kızıl şahin doğaya salındı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ŞIRNAK'ta, yaralı halde bulunan 3 kızıl şahin tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta biri 3, diğer ikisi ise 2 ay önce vatandaşlar tarafından kırsal alanda yaralı halde bulunan 3 kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyonu Acil Müdahale Merkezi'nde veteriner hekim Ferhat Ürgen tarafından tedavileri tamamlanan kızıl şahinler, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta Siirt yolu güzergahında doğaya salındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Müdürü Orhan Kalay, yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmalarının, doğal kaynaklarının korunması için önemli olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan talebimiz, arazide bitkin veya yaralı bir vaziyette, kendi kendilerine yetemeyecek durumda olan yaban hayvanlarını, imkanları varsa bize ulaştırmaları, yoksa telefon ile bize bildirmelerini istiyoruz. Bu tür yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmaları, doğal kaynaklarımızın korunması anlamında oldukça önemlidir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-04-01 11:00:54



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