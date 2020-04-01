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Fatihi Mahmood Ismael: "Virüs ile ilgili sanal alemde her yazılana inanmamak gerekir"

İHA

Iraklı yazılım ve teknoloji uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin olduğunu belirterek vatandaşlara sosyal medyada her yazılana inanmamaları gerektiğini söyledi.

Fatihi Mahmood Ismael: "Virüs ile ilgili sanal alemde her yazılana inanmamak gerekir"

Iraklı yazılım ve teknoloji uzmanı Fatihi Mahmood Ismael, korona virüs ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin olduğunu belirterek vatandaşlara sosyal medyada her yazılana inanmamaları gerektiğini söyledi.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili sanal alemde gerçek dışı haberlerin servis edildiğini belirten Ismael, virüs ile ilgili gerçeği yansıtmayan olumsuz ve ürkütücü paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ismael, “Geride bırakmaya çalıştığımız bu günlerde ne yazık ki insanlarımızın duygu ve hisleriyle oynama pahasına dünyanın başına bela olmuş korona virüs ile ilgili gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Var olandan çok farklı sunum çılgınlığından tutun da insanların duygularını suiistimal edenler ile dolu olduğunu maalesef görmekteyiz. Bunlara karşı çok duyarlı olunmasını diliyorum. Çünkü çoğu paylaşımlara baktığımızda paylaşan insanların normal yaşamın çok uzağında paylaşımlar yaptığını görüyoruz. Bu tarz paylaşımlar takipçileri ister istemez kötü yönde etkileyebiliyor. Değerli takipçilerimden ricam sanal alemde her gördüklerine inanmamalarıdır” dedi.

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