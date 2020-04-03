Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Model Karzan Ibrahim Shingaly gelen iş tekliflerini erteledi

İHA

Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, firmalardan gelen iş tekliflerini korona virüs nedeniyle 1 ay sonrasına erteledi.

Model Karzan Ibrahim Shingaly gelen iş tekliflerini erteledi

Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, firmalardan gelen iş tekliflerini korona virüs nedeniyle 1 ay sonrasına erteledi.
Geçtiğimiz aylarda sosyal paylaşım sitelerinde Duhok’un en şıkı olarak seçilen Karzan Ibrahim Shingaly’e firmalardan teklifler yağmaya başlamış ve gelen teklifleri değerlendireceğini ifade etmişti. Duhok internet sitelerinin sosyal medyada en şık model olarak Karzan Ibrahim Shingaly’ nin fotoğrafını paylaşarak haberi duyurmasının ardından ünlü mankene, farklı farklı alanlarda ve de özellikle giyim firmalarından peş peşe teklif gelmeye başladı.
Shingaly, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden kendisine gelen tüm iş tekliflerini ertelediğini duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre’ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı
YEREL HABERLER Cizre’ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Uludere'de yaşlıların maaşları evlerinde teslim edildi
YEREL HABERLER Uludere'de yaşlıların maaşları evlerinde teslim ...
(Görüntülü) Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silopi'de polisten sosyal mesafeye ...
Fatihi Mahmood Ismael: "Virüs ile ilgili sanal alemde her yazılana inanmamak gerekir"
YEREL HABERLER Fatihi Mahmood Ismael: "Virüs ile ilgili sanal alemde ...
Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı
YEREL HABERLER Silopi'de polisten sosyal mesafeye bariyer ayarı
(Görüntülü) Tedavi edilen 3 kızıl şahin doğaya salındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tedavi edilen 3 kızıl şahin doğaya ...
Tedavi edilen 3 kızıl şahin doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavi edilen 3 kızıl şahin doğaya salındı
Şırnak’ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldı
Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Cizre Belediyesinden korona virüs önlemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X