Baharı beklerken kara teslim oldular

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeni ile bahar aylarında çiçek açan meyve ağaçları zarar gördü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Her iki ilçenin yüksek rakımlı köylerine yağan kar, çiçek açan meyve ağaçlarını vurdu. Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran, Ayvalık, Günyüzü, Taşarası köyleri ile Uludere ilçesine bağlı Andaç, Otaköy, Haburiki köylerinde çiçek açan meyve ağaçları aşırı kar yağışı sonucu çiçeklerini döktü. Baharı bekleyen çevre halkı sabah kalktıklarında gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Tahsin Gökçe isimli vatandaş, nisan ayında ilk defa kar gördüklerini söyledi. Gökçe, "Yıllardır bu köydeyim ilk defa bu mevsimde kar yağdı. Martın sonuna kadar yağıyordu. Ama nisan ayında hiç yağmıyordu. Meyve ağaçlarını çok etkiledi" dedi.

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