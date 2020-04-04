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Sokaklar yasaklanınca model Hikmat Kucher doğa yürüyüşüne çıktı

İHA

Sokaklar yasaklanınca model Hikmat Kucher doğa yürüyüşüne çıktı

Korona virüsle mücadele kapsamında geniş kapsamlı sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesinin ardından birçok kişi bağ evlerine giderken bazıları da doğa yürüyüşlerine çıktı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) korona virüsle mücadele kapsamında dünden geçerli olmak üzere 48 saat boyunca geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bölgede yaşayan vatandaşlardan bazıları bağ evlerine ve doğa yürüyüşüne çıktı. Doğa yürüyüşüne çıkanlar arasında Model Hikmat Kucher’de yer aldı. Doğa yürüyüşüne çıkan model Kucher, zor günlerden geçtiklerini ve bu salgın günlerinden biran evvel sağlıklı günlere çıkma temennisinde bulundu. Model Kucher, “Doğa yürüyüşü, trekking ve piknik yaparak ağaçların ortasında, sessiz ve sakin bir atmosferde vakit geçirmenin keyfini doyasıya yaşadık. Temennimiz yakın zamanda bu atmosferde sağlıklı ve güzel günlerde gezme şansı yakalarız. Bu vesile ile bu salgından hayatlarını kaybeden tüm insanlara Allah’tan rahmet hasta olanlara da şifalar diliyorum” dedi.
Vaka sayısının 300'ü aştığı IKBY'de 14 Mart'tan bu yana korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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