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Fatihi Mahmood Ismael, sunucu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi

İHA

Irak'ın en ünlü fenomenleri ve yazılım uzmanları arasında bulunan Fatihi Mahmood Ismael haber sunucusu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi.

Fatihi Mahmood Ismael, sunucu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi

Irak’ın en ünlü fenomenleri ve yazılım uzmanları arasında bulunan Fatihi Mahmood Ismael haber sunucusu Shahyan Tahseen ile bir araya geldi.
Erbil’de haber sunuculuğu yapan Shahyan Tahseen ile Irak’ın en ünlü fenomenleri ve yazılım uzmanları arasında olan Fatihi Mahmood Ismael bir araya gelerek ülke genelinde yanlış kullanılan sosyal medya ağları ile ilgili görüş alışverişinde bulunup takipçi ve internet kullanıcılarına tavsiyelerde bulundu. Yaptığı iş nedeni ile sürekli halk arasında olan Tahseen, günümüzde sosyal medyanın gücünü toplumların yararına kullanmaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Tahseen, "İşlerimiz gereği sürekli toplum içinde göz önündeyiz. İşte bu yüzden bizlerin de paylaşımlarımıza dikkat ederek topluma yararlı birer fert olabilmek için medyayı kullanmalıyız” dedi.

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