Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarına operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında arama da yaptığı adreslerde, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-04-06 14:49:43



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