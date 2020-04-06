Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart5 Nisan'da, kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda bir miktar esrar, metamfetamin ve eroin ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, 19 şüpheliyi de gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-04-06 15:05:54
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