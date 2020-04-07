Cizre Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı

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Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı.

Cizre Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk olarak kasap, fırın, market, pastane ve pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı. Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafı tek tek gezerek alışverişe gelen vatandaşların ürünlere dokunmamaları konusunda kendilerini uyarmalarını istedi.

Ayrıca ekipler, esnafa Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralına riayet etmeleri ve sosyal mesafe alanına dikkat etmeleri yönünde bilgilendirdi.

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