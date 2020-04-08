Hayırsever genç model Rezan Sinjari’den kira yardımı

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Yaptığı işler ile ilgili sürekli gündemde olan Iraklı genç model Rezan Sinjari, sosyal sorumluluk kapsamında ziyaret ettiği ailelerin kiralarını ödedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele döneminde herkesin kendi sorumluluk kapsamında destek olması gerektiğini ifade eden hayırsever model Rezan Sinjari, Zaho’da yaşadığı sitede sokağa çıkma yasaklarından dolayı işlerinden ayrılan 5 ailenin kira bedellerini ödedi. Sinjari, insanların bu dönemde birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini belirterek salgını hep birlikte yeneceklerini söyledi.

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