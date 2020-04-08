Uludure'de atlarla tarla sürdüler

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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde çiftçiler, traktörlerin giremediği arazilerini atlarla sürdü.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde traktörlerin giremediği araziler atların yardımı ile sürülüyor. Yıllardan beri bu yöntemle arazilerini sürdürdüklerini belirten Agit Yıldız isimli vatandaş, akrabalarıyla beraber atın arkasına bağladıkları çalılarla tarlada yonca ektiğini söyledi. 36 yıldır traktörlerin girmediği arazileri atlarla sürdüklerini aktaran Yıldız, "Yıllardır tarlamı atlarla sürüyorum. Korona virüs nedeniyle geç başladık tarla sürmeye, evden çıkamıyoruz. Ama iki kişi mesafemizi koruyup çalışıyoruz. Eski sağlık dolu günlerimizi özledik" dedi.

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