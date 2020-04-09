Aç kalan kurtlar köye inip 5 keçiyi telef etti

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aç kalan yaban kurtları köye inip 5 keçiyi telef etti.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde aç kalan kurtlar, gündüz vakti köye inip ahırın yakınlarında bulunan onlarca keçiye saldırdı. Kurtların saldırması sonucu 5 keçi telef oldu. Faysal Temel isimli vatandaş kurtların gündüz ortası köye geldiğini ifade etti. Temel, "Evdeydim birden bir ses duydum dışarı çıktığımızda ahıra yakın bir bölgede aç kalan 4 kurdun keçilere saldırdığını gördüm. Çaresizce izledim. 5 tanesini telef ettikten sonra dağlık alana kaçtılar. Belli ki çok açlar ondan yoksa bu vakitlerde köye inmezler. Cana geleceğine mala gelsin. Hakkımızda hayırlısı buymuş demek" dedi.

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