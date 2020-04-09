Şırnak'ta gazetecilere hijyen malzemeleri dağıtıldı

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak Valiliği ile belediye tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarına hijyen malzemesi dağıtıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın talimatları doğrultusunda kentte görev yapan basın mensuplarına içerisinde, koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinden oluşan set dağıtıldı. Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir, desteklerinden dolayı Şırnak Valisi Pehlivan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.