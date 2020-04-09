(Görüntülü) Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

DHA

(Görüntülü) Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

<br>ŞIRNAK Barosu avukatlarından Mehmet İhsan Kalkavan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping hakkında, 'koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali olduğu' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. <br>Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan avukat Mehmet İhsan Kalkavan, İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bazı Çinli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgınının dünyaya yayılmasında ihmali oldukları gerekçisiyle Cinping ile yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kalkavan, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve ilgili yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum. Türk Ceza Kanunu'nun 77'nci maddesiyle insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası ceza mahkemesi statüsü 7'nci madde de düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen öldürme, toplu yok etme suçları kapsamında yargılanmaları gerekir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak <br>2020-04-09 15:58:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Şırnaklı avukat, Çin Devlet Başkanı hakkında suç ...
Hem evlerinde hem de iş yerlerinde mantar üretiyorlar
YEREL HABERLER Hem evlerinde hem de iş yerlerinde mantar üretiyorlar
Şırnak'ta gazetecilere hijyen malzemeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta gazetecilere hijyen malzemeleri dağıtıldı
Sağlık çalışanı, kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, kendisine sarılmak isteyen torununu ...
Aç kalan kurtlar köye inip 5 keçiyi telef etti
YEREL HABERLER Aç kalan kurtlar köye inip 5 keçiyi telef etti
Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor
YEREL HABERLER Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor
Cizre Belediyesi caddeleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi caddeleri dezenfekte ediyor
Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta organik sebze tohumları toprakla buluştu
Uludure'de atlarla tarla sürdüler
YEREL HABERLER Uludure'de atlarla tarla sürdüler
Hayırsever genç model Rezan Sinjari’den kira yardımı
YEREL HABERLER Hayırsever genç model Rezan Sinjari’den kira yardımı
Güneş yüzünü gösterdi ters laleler çiçek açtı
YEREL HABERLER Güneş yüzünü gösterdi ters laleler çiçek açtı
Tatil için biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Tatil için biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz" ...
Cizre Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarını arttırdı
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi korona virüs salgınına karşı ...
Cizre Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske ve ...
Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Cizre polisi anemi hastası kadın için seferber oldu
Şırnak'ta köyler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta köyler dezenfekte ediliyor
Şırnak'taki aşiretlerden Biz Biye Yeteriz kampanyasına destek
YEREL HABERLER Şırnak'taki aşiretlerden Biz Biye Yeteriz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X