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Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan polislerin haftasını kutladı

İHA

Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan polislerin haftasını kutladı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan, Polis Haftası münasebetiyle ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek günlerini kutladı.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Polis Haftası münasebetiyle polislerle bir araya geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislerle bir araya gelen Başkan Aşan güvenlik güçlerinin haftasını pasta keserek kutladı. Aşan, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlayan polis teşkilatımızın tüm fertlerin günlerini kutlarım. İlçemizde fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize minnet borçluyuz. Bugün Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürümüzü ziyaret etmek istedik. Tüm polis memurların Polis Haftasını kutlarım" dedi.

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