Cizre’de ateş ölçerli ve maskeli pazar denetimi

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Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında vatandaşların ateşlerini ölçüp maske dağıttı.

Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgenin ardından pazar yerlerinde denetlemelerde bulundu. Ekipler, pazar girişinde vatandaşların ateş ölçümünü yapıp, maske ve eldiven dağıttı. Pazarcılara ise tezgahlar arası 3 metre kuralının ihlal edilmemesi için de uyarılar yapıldı.

Pazarın giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayıran ekipler, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına müsaade etmedi.

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