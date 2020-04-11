Beytüşşebaplı gönüllü kadınlar, günde 500 maske üretiyor 

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ta, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki atölyede gönüllü kadınlar, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretiyor.<br>Beytüşşebap İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan atölyede gönüllü çalışan kadınlar, maske üretimine başladı. İlçede görev yapan sağlık çalışanı, polis ve jandarma ekiplerinin kullanmaları için kadınlar, günde 500 maske üretiyor. <br>İlçe sakinleri için de maske üretimi yapacaklarını anlatan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerinin de davam ettiğini söyledi. Kaymakam Pendik, maske üretiminde gönüllü olarak çalışan kadınlara teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap EMİN BAL<br>2020-04-11 13:10:41<br>
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