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Silopi'de maske üreten öğrencilere hayırseverden yemek

DHA

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında ücretsiz maske dikimi yapan öğrencilerin yemekleri, hayırsever iş insanı tarafından karşılanıyor. Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile birlikte gönüllü günlük bin adet maske üretimi yapan öğrencilere hayırsever iş insanı Yusuf Bilin destek veriyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında gönüllü olarak çalışan kız öğrencilerin bir aylık yemek ihtiyaçları Bilin tarafından karşılanıyor. Üretimi yapılan maskeler Silopi Devlet...

Silopi'de maske üreten öğrencilere hayırseverden yemek

<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ŞIRNAK´ın Silopi ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında ücretsiz maske dikimi yapan öğrencilerin yemekleri, hayırsever iş insanı tarafından karşılanıyor.<br>Silopi Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile birlikte gönüllü günlük bin adet maske üretimi yapan öğrencilere hayırsever iş insanı Yusuf Bilin destek veriyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında gönüllü olarak çalışan kız öğrencilerin bir aylık yemek ihtiyaçları Bilin tarafından karşılanıyor. Üretimi yapılan maskeler Silopi Devlet Hastanesi'nde sterilize işlemi gördükten sonra paketlenip ihtiyaç duyulan kurumlara dağılıyor.<br>Maske üretimi yapan kız öğrencilerden Emine Demirhan, "Devletimiz ve ülkemiz için maske üretiyoruz. Öğlenleri ücretsiz yemek geliyor. Allah razı olsun" dedi.<br>Kız öğrencilerden Sümeyye Ayaz ise, "Biz maske üretiyoruz. Siz de evde kalın" mesajını verdi.<br>DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-04-12 16:32:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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