Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 460 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 612 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 460 litre kaçak akaryakıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu ve kaçak akaryakıta el koyarken, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN<br>2020-04-13 15:45:58<br>

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