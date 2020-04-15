İç Güvenlik Operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
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