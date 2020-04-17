Şırnak’ta korona virüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburu oldu

Şırnak’ta korona virüs tedavisi tamamlanan 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Şırnak Devlet Hastanesinde gördükleri tedavi sonucu sağlığına kavuşan Muhammed T. (21), Firdevs G. (23) ve 7 güvenlik görevlisi, hastane başhekimi Uzm. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan ve sağlık çalışanları tarafından uğurlandı. Korona virüsü yenen hastalar servisten çıkarken hastane personeli tarafından alkışlandı.

Taburcu olan hastalardan Muhammed T. "Ben ayakkabı boyacılığı işini yapıyordum. Rahatsızlığım sonucu tesadüfen hastaneye geldim. Astım ve bronşit hastalığım vardı. Doktorlar sağ olsunlar aldılar beni. 21 gün boyunca hastanede karantinada kaldım. Allah razı olsun çok da yardımcıda oldular. Benim önerim, herkes kendine dikkat etsin evde kalsınlar. Ayakkabı boyacılığı yanında bazen araç tamirciliği de yapıyordum. Şoförlerin yanında çay içiyorduk. Biz temasa fazla dikkat etmiyorduk. Bu nedenle bende hastalığı kapmış bulundum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.