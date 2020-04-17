(Görüntülü) Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla taburcu oldu

ŞIRNAK'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen, 6'sı güvenlik görevlisi 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.<br>Kentte, farklı tarihlerde 'Covid-19' testleri pozitif çıkan, 6'sı güvenlik görevlisi 9 kişi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Koronavirüs tedavilerinin tamamlanmasıyla iyileşen 9 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Taburcu olan hastalar, tedavileri sürecinde kendileri için özveriyle mücadele eden sağlıkçılara teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Şırnak <br>2020-04-17 14:37:57<br>
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