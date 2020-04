Tarlalarını sosyal mesafe kuralıyla kazıp ekiyorlar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çiftçiler tarlalarını sosyal mesafe kuralını gözeterek kazıp ekiyor.

Beytüşşebap'a bağlı Başaran köyünde ilkbahar aylarıyla birlikte üzüm bağlarını budayıp kazmak zorunda kalan köylüler korona virüs salgını nedeniyle birbirine yardım ederek işlerini Ramazan öncesi bitirmeye çalışıyor. Sosyal mesafeye uyarak 2 metre arayla her gün bir üzüm bağını kazmaya çalışan köylüler, salgın nedeniyle birbirine yaklaşamıyor. Uygun mesafeyi koruyan gençler sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp akşam saatlerine kadar toprağı kazıyor. Birbirlerine yardım ederek işlerini Ramazan öncesi bitirmeye çalışan köylüler oruç tutacakları için bağ bahçe işlerini erkenden bitirmeye çalışıyor.

Halit Gökçe adında bir virüs nedeniyle mesafelerini koruyarak çalıştıklarını söyledi. Gökçe, "Ramazan öncesi işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz, mecburuz. Üzüm bağlarını kazamazsak hasadı yapamayız. Mesafeyi koyarak çalışıyoruz" dedi.

Cihat Gükçe adında bir genç ise her gün 1 üzüm bağını kazdıklarını ifade etti. Cihat Gökçe, "Günlerdir kazma ve küreklerle üzüm bağlarını kazıyoruz. Virüs nedeniyle birbirimize yaklaşamıyoruz. 2 metre arayla bağları kazıyoruz. Şimdiye kadar kardeşlerim ve amca oğlumla beraber 6 üzüm bağını kazdık" diye konuştu.

Vahit Gökçe de "Her yıl bu vakitlerde çalışıyoruz. Bahar aylarında tüm işlerimizi bitirip Ramazan ayı öncesi birbirimize yardımlaşarak işlerimizi bitiriyoruz" şeklinde konuştu.

