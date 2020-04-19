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Polisler evden çıkamayan çocuklara kitap götürdü

DHA

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde polis ekipleri, konoravirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlı olan çocuklara kitap hediye etti. Polisler kendi imkanlarıyla satın aldıkları kitapları, ev ev dolaşarak çocuklara ulaştırdı.  Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçede koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları, polis ve jandarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, çocukların kitap okuma alışkanlıklarının aksatılmaması amacıyla evlerine kitap dağıtımı yapıldığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Ülkemiz bu salgından inşallah...

Polisler evden çıkamayan çocuklara kitap götürdü

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde polis ekipleri, konoravirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaları kısıtlı olan çocuklara kitap hediye etti.<br>Polisler kendi imkanlarıyla satın aldıkları kitapları, ev ev dolaşarak çocuklara ulaştırdı. <br>Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçede koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanları, polis ve jandarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, çocukların kitap okuma alışkanlıklarının aksatılmaması amacıyla evlerine kitap dağıtımı yapıldığını söyledi. Kaymakam Pendik, "Ülkemiz bu salgından inşallah kurtulduğunda bu başarının mimarları sahada çalışan sağlıkçılarımız, emniyet ve jandarma personelimiz olacaktır. Bu kahramanlarımızı alkışlıyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemizde görevli polislerimiz bir yandan vazifelerini yerine getirirken diğer yandan bu zor süreçte okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşayan gençlerimiz ve çocuklarımıza da ulaşıp moral ve motivasyonlarını artırmaya çalışıyorlar. Bu kapsamda öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandıracak ve milli ve manevi açıdan da yetişmelerine katkı sağlayacak kitaplar dağıttılar. Emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap EMİN BAL<br>2020-04-19 10:45:05<br>

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